Laziomania | Felipe alla Callejon + arte Luis | i pupilli di Inzaghi lo buttano giù

Gli altri colpiti da estiva opacità sonoAnderson (che però è l'unico che prova a supportare Immobile) e Zaccagni . T utti e due ancora in versione balneare, in modalità risparmio energetico, ...GLI ADDII PRESUNTI - Due addii sono stati presunti: tutti si aspettavano una targhetta per Luiz, dato per scontato al Real Betis, i nvece niente. Forse non è tutto ancora scritto, firmato, ...