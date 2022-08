L'aereo si spegne in volo e finisce nell'Adige. L'eroico salvataggio del pilota (Di sabato 27 agosto 2022) Il velivolo si è spento per un ammanco di benzina. L'aviatore è riuscito a planare nel fiume raggiungendo poi la riva a nuoto. Sano e salvo anche il passeggero Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Il velisi è spento per un ammanco di benzina. L'aviatore è riuscito a planare nel fiume raggiungendo poi la riva a nuoto. Sano e salvo anche il passeggero

