L’accusa dell’Ucraina alla Russia | «Ancora bombe su Zaporizhzhia | c’è il rischio di perdite di sostanze radioattive»

Leggi su open.online

(Di sabato 27 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore le truppe russe avrebbero nuovamente bombardato l’area della centrale nucleare di. «I danni sono in corso di accertamento», fa sapere la società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare, Energoatom, secondo le informazioni raccolte dal Guardian. Negli ultimi giorni i bombardamenti russicentrale sono stati pressoché ininterrotti e l’infrastruttura «è stata danneggiata, con rischi didi idrogeno e polverizzazione di. Ildi incendi è alto», ha affermato l’operatore ucraino Energoatom in una nota su Telegram. Aggiungendo che «l’Ucraina chiedecomunità mondiale di adottare misure immediate per costringere laa lasciare»«e ...