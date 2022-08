La vittoria non basta all’Adana Demirspor: lite Balotelli-Montella al fischio finale (VIDEO) (Di sabato 27 agosto 2022) La vittoria per 1-0 contro l’Umraniyespor e il secondo posto in classifica non sono bastati per mantenere la calma tra le fila dell’Adana Demirspor. Al termine della sfida, valida per la quarta giornata del Super Lig turca, è andato in scena un pesante diverbio che ha visto protagonisti non altri che Vincenzo Montella e Mario Balotelli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Laper 1-0 contro l’Umraniyespor e il secondo posto in classifica non sonoti per mantenere la calma tra le fila dell’Adana. Al termine della sfida, valida per la quarta giornata del Super Lig turca, è andato in scena un pesante diverbio che ha visto protagonisti non altri che Vincenzoe Mario. SportFace.

