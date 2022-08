La Turris piazza il colpo Taugourdeau | “Ci attende un grande campionato”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Laha comunicato di aver acquisito – a titolo definitivo dal Vicenza – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Anthony(classe 1989), che ha sottoscritto un accordo di durata biennale fino al 30 giugno 2024. Curriculum e numeri fanno del centrocampista francese, originario di Marsiglia, un assoluto top player non solo per la Lega Pro. Approdato in Italia nel 2008, ha debuttato nel Pisa in serie B, categoria in cui ha militato nell’ultima stagione. In cadetteria, precedenti esperienze anche con le maglie Albinoleffe, Trapani (88 gettoni totali, 16 gol e 5 assist considerando pure ilvinto in C) e Venezia (31 presenze condite da 4 assist nell’annata 2020-21 della promozione in serie A). Nei campionati professionistici italiani ha giocato anche ...