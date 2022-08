La tua mente è magica e può darti tutto quello che vuoi: come spegnere i pensieri che ti bloccano (Di sabato 27 agosto 2022) Ciao! Eccoci ritornati nel nostro spazio condiviso nel quale scopriamo insieme i veri e propri poteri magici della mente. come sempre puoi scrivermi a salvatore.dimaggio@leggilo.org Non deve sorprenderti sentire che la mente ha dei poteri magici perché è davvero così. E’ molto importante ricordare che la mente ha dei poteri magici perché altrimenti non si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 27 agosto 2022) Ciao! Eccoci ritornati nel nostro spazio condiviso nel quale scopriamo insieme i veri e propri poteri magici dellasempre puoi scrivermi a salvatore.dimaggio@leggilo.org Non deve sorprenderti sentire che laha dei poteri magici perché è davvero così. E’ molto importante ricordare che laha dei poteri magici perché altrimenti non si L'articolo proviene da Leggilo.org.

AlbertoBagnai : @etventadv @BonomiAllegra @SabrySocial @JolandaBivona @sconosciutavera @cozzmat Ok. Quindi andiamo senza tutele per… - antonio1951paz : @EnricoLetta La prima cosa intelligente che esce dalla tua mente. Meglio di nulla. Adesso mi raccomando torna fare… - NanniZio : @dery07075037 Un cioccolatino cosi gustoso va scartato lentamente e poi assaporato in ogni sua parte........cosi da… - NanniZio : @CoupNaut Un cioccolatino cosi gustoso va scartato lentamente e poi assaporato in ogni sua parte........cosi da sci… - PattyV11434094 : @MadameA02 Se ti chiami Briatore, dovresti stare zitto, perché non hai dimostrato niente. Tutto quel che hai, e'...… -