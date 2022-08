La tripletta di Erling Haaland lascia intravedere un futuro entusiasmante per il Manchester City (Di sabato 27 agosto 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Manchester City potrebbe aver perso questa partita in passato. Ma non ora. Non con Erling Haaland nella loro squadra. L’attaccante norvegese ha segnato la sua prima tripletta con il City sabato – da quando ha firmato per 50 milioni di sterline dal Borussia Dortmund in estate – quando i campioni sono tornati da due gol in casa battendo il Crystal Palace 4-2. Sono sei gol per il 22enne nelle sue quattro presenze in Premier League. E ha appena iniziato. Haaland ha affrontato un po’ di ridicolo online quando ha perso delle occasioni nella sconfitta per ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilpotrebbe aver perso questa partita in passato. Ma non ora. Non connella loro squadra. L’attaccante norvegese ha segnato la sua primacon ilsabato – da quando ha firmato per 50 milioni di sterline dal Borussia Dortmund in estate – quando i campioni sono tornati da due gol in casa battendo il Crystal Palace 4-2. Sono sei gol per il 22enne nelle sue quattro presenze in Premier League. E ha appena iniziato.ha affrontato un po’ di ridicolo online quando ha perso delle occasioni nella sconfitta per ...

EnricoTurcato : Erling #Haaland ha avuto un pessimo approccio con il calcio di Guardiola e con la Premier League. 6 gol in 4 partite. Oggi tripletta. - Curialix : RT @Francesclol: Prima tripletta in Premier. 6 gol e 1 assist in 4 partite. Semplicemente Erling Braut Haaland. - FraAngelone : RT @EnricoTurcato: Erling #Haaland ha avuto un pessimo approccio con il calcio di Guardiola e con la Premier League. 6 gol in 4 partite.… - giulio_galli : RT @EnricoTurcato: Erling #Haaland ha avuto un pessimo approccio con il calcio di Guardiola e con la Premier League. 6 gol in 4 partite.… - Giuseppe7Barone : Tripletta in 18 minuti. Anche la #PremierLeague è già diventata il parco giochi di Erling Braut #Haaland ?? -