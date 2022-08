La torta di mele al latte | la ricetta veloce che si scioglie in bocca | Solo 130 calorie! (Di sabato 27 agosto 2022) La torta di mele e latte: si scioglie in bocca e ha Solo 130 calorie! La torta di mele e latte: si scioglie in bocca e ha Solo 130 calorie. La torta che ti presentiamo oggi è fatta senza lievito e ha per protagonisti le mele e il latte. È un dolce golosissimo, con una consistenza che assomiglia a quella di un budino alle mele. Si prepara senza troppi problemi: portarla in tavola forse non è esattamente un gioco da bambini, ma è decisamente semplice per chiunque abbia un pochino di dimestichezza con la cucina. I tempi di preparazione sono senz’altro ragionevoli: in tutto, considerando anche il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 27 agosto 2022) Ladi: siine ha130Ladi: siine ha130 calorie. Lache ti presentiamo oggi è fatta senza lievito e ha per protagonisti lee il. È un dolce golosissimo, con una consistenza che assomiglia a quella di un budino alle. Si prepara senza troppi problemi: portarla in tavola forse non è esattamente un gioco da bambini, ma è decisamente semplice per chiunque abbia un pochino di dimestichezza con la cucina. I tempi di preparazione sono senz’altro ragionevoli: in tutto, considerando anche il ...

Melizieincucina : Torta soffice cacao mele e noci. Talmente buona che si scioglie in bocca. Golosa, senza bisogno di preparazioni par… - Accipicchina : La ricetta della torta di mele ricotta e cannella è nata per caso. Avevo voglia di un dolce speziato ed ha preso fo… - rossanagiuda : 12:46 Con questo silenzio (e le fettine della torta di mele) non mi schiodo dalla spiaggia fino all’inizio delle qualifiche.?? - MarioMarziani : COME REALIZZARE UNA SEMPLICISSIMA TORTA CON MELE dolce impasto - Norbe__10 : @pollastraz Spero torta gelato e non di mele -