La Russia costruirà due reattori nucleari in Ungheria

L'accordo tra Mosca e Budapest mira ad ampliare la centrale di Paks, che genera il 40% della fornitura di elettricità del Paese. I lavori cominceranno nelle prossime settimane e termineranno entro il 2032.

Il progetto da 12,5 miliardi di euro è in gran parte finanziato dalla Russia, la cui industria nucleare non è soggetta alle sanzioni Ue per l'invasione dell'Ucraina.