La potente supplica della Medaglia Miracolosa da recitare il 27 di ogni mese (Di sabato 27 agosto 2022) La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita oltre il 27 novembre, giorno della ricorrenza, anche il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17.00, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento della giornata. La Medaglia Miracolosa La Madonna appare L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 27 agosto 2022) Laalla Madonnasi recita oltre il 27 novembre, giornoricorrenza, anche il 27 die inurgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17.00, ma se non è possibile si puòin qualsiasi altro momentogiornata. LaLa Madonna appare L'articolo proviene da La Luce di Maria.

SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Il Santo di oggi, 27 Agosto: Santa Monica, madre di Sant’Agostino. Supplica potente per una grazia: Santa Monica, Madre di S… - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Il Santo di oggi, 27 Agosto: Santa Monica, madre di Sant’Agostino. Supplica potente per una grazia: Santa Monica, Madre di S… - chiccodigrano : RT @CiaoKarol: Il Santo di oggi, 27 Agosto: Santa Monica, madre di Sant’Agostino. Supplica potente per una grazia: Santa Monica, Madre di S… - MariagladysVc : RT @CiaoKarol: Il Santo di oggi, 27 Agosto: Santa Monica, madre di Sant’Agostino. Supplica potente per una grazia: Santa Monica, Madre di S… - Bruna71347573 : RT @CiaoKarol: Il Santo di oggi, 27 Agosto: Santa Monica, madre di Sant’Agostino. Supplica potente per una grazia: Santa Monica, Madre di S… -