La più potente misura di cui ha bisogno l' Italia Ecco il piano della Meloni per ribaltare tutto

"Negli ultimi 20 anni la Francia ha avuto 4 capi di governo, che lì coincide con il Presidente della Repubblica. Il Regno Unito ha avuto 5 Primi Ministri. La Germania 3 Cancellieri. L'Italia 11 Presidenti del Consiglio. Una instabilità che ci penalizza nei rapporti con gli altri Stati, perché chiaramente ci fa apparire poco credibili". Ad affermarlo, in un video su Facebook, la presidente di FdI Giorgia Meloni. "Una instabilità - continua - che penalizza gli Italiani, perché Governi che durano così poco non hanno una visione di lungo periodo. Cercano sempre e solo consenso facile e immediato. Anche per questo dal 2000 al 2019 l'Italia è cresciuta meno di chiunque altro in Europa, solo del 4%. Nello stesso periodo in cui Francia e Germania crescevano più del 20%".

