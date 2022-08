“La perfezione” Ilary Blasi | la vacanza è sempre più hot | la nuova tendenza bikini e il lato B

(Di sabato 27 agosto 2022) Ancora una voltaha meravigliato i suoi fan con un’immagine sensazionale. Si sta godendo unada sogno in Croazia e in una Instagram story ha mostrato una foto del suoB, totalmente perfetto. Bellissimo il fisico mostrato dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi, che ha stupito tutti i suoi seguaci. Dopo la separazione da Francesco Totti, ha ritrovato serenità e gioia e si è divertita tantissimo con i suoi amici e in particolare con la figlia Isabel, che si trova con lei all’estero. Prima di parlarvi maggiormente die della sua foto delB, ci soffermiamo su ciò che hanno fatto i tifosi della Lazio durante la gara con l’Inter. “Bentornata a casa” si legge sullo striscione innalzato tra i Distinti, come si ...

Il Sussidiario.net

Un anno prima del malore, trionfò alla terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da... viene descritto allanel libro autobiografico La vita accade per te (un viaggio alla ...'P er quanto ne so io, visto che li conosco in maniera indiretta,un filino di più, però li ... Quando si è genitori è inevitabile sbagliare, lanon c'è. So per certo che Totti e la ... Roberto Alessi/ 'Totti-Ilary Blasi Foto pericolose. Michelle Hunziker mi ha detto…' Il messaggio a Francesco Totti. Ultimi giorni di vacanza in Croazia accompagnati da una foto molto provocante che potrebbe essere un chiaro messaggio a Francesco Totti. E alla fine della sua permanenz ...Roberto Alessi su separazione Francesco Totti-Ilary Blasi: "Foto su Noemi Becchi pericolose". Sulla rottura tra Michelle Hunziker e Giovanni ...