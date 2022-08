La nuova manicure di Giulia De Lellis | ha stravolto completamente la forma delle unghie

(Di sabato 27 agosto 2022) LadiDe: l’influencer ha scelto di stravolgerela. Tra le influencer più amateDerientra sicuramente nel cerchio. Da quando ha esordito sul piccolo schermo ne ha fatta di strada. L’abbiamo vista la prima volta ad Uomini e donne dove arrivò per corteggiare Andrea L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

findomWoR : RT @Duchessa820: Buongiorno INUTILE VACCA!una nuova settimana di mungiture comincia…SONO VOGLIOSA DI STRIZZARTI LE MAMMELLE E VIZIARMI…ci s… - gelindo14559720 : RT @Duchessa820: Buongiorno INUTILE VACCA!una nuova settimana di mungiture comincia…SONO VOGLIOSA DI STRIZZARTI LE MAMMELLE E VIZIARMI…ci s… - find0m : RT @Duchessa820: Buongiorno INUTILE VACCA!una nuova settimana di mungiture comincia…SONO VOGLIOSA DI STRIZZARTI LE MAMMELLE E VIZIARMI…ci s… - RTgameFINDOM : RT @Duchessa820: Buongiorno INUTILE VACCA!una nuova settimana di mungiture comincia…SONO VOGLIOSA DI STRIZZARTI LE MAMMELLE E VIZIARMI…ci s… - little_carpet : RT @Duchessa820: Buongiorno INUTILE VACCA!una nuova settimana di mungiture comincia…SONO VOGLIOSA DI STRIZZARTI LE MAMMELLE E VIZIARMI…ci s… -

Vanity Fair Italia

Tina Cipollari cambia look Tina Cipollari si è recata nel suo salone di bellezza preferito e ha deciso di rifare lain vista di unaedizione di Uomini e Donne. L'opinionista vamp ha ......e poi foto con il countdown col pap Roberto la mattina di ieri. Il testimone della sposa ... Il prossimo passo infatti sembrerebbe essere quello di comprare unacasa a Verona. Stiamo ... 56 idee di nail art autunnali da copiare subito Avete visto la nuova manicure di Giulia De Lellis L'influencer ha deciso di stravolgere completamente la forma delle unghie.In vista della nuova stagione di Uomini e Donne Tina Cippollari si è recata al suo centro estetico di fiducia per dare una svolta al suo look. Tina Cipollari si è recata nel suo salone di bellezza pre ...