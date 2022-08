La merce spunta dai tombini Le fogne di Roma rifugio dei venditori ambulanti

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 agosto 2022) Come fanno idia trasformare magicamente una bottiglietta d'acqua o un foulard in un ombrello nel giro di qualche istante dopo la caduta della prima goccia di pioggia? Una domanda che in molti, nella Capitale, si saranno posti e alla quale, probabilmente, non hanno saputo trovare risposta. Ma la riposta naturalmente c'è, e non ha a certo che fare con la magia, né con qualche soprannaturale talento; più semplicemente, gli abusivi nascondo la proprianegli anfratti più reconditi delle strade Città, così da poterla avere a portata di mano nel caso servisse o per nasconderla qualora dovessero arrivare le forze dell'ordine. Nascondigli a dir poco creativi, quando non direttamente geniali: trae siepi, cabine elettriche e tronchi vuoti degli alberi, cestini ...