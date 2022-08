La litania dei sinistri: “Prendi le distanze da…”. Ma sono loro a non prendere mai le distanze da nulla (Di sabato 27 agosto 2022) Questa campagna elettorale passerà alla storia per la fatidica frase “Meloni Prendi le distande da…”. Alla leader di FdI non c’è giorno, da quando è caduto il governo Draghi, che qualcuno non pretenda di insegnarle cosa deve essere e come non deve essere. Testate giornalistiche, opinionisti e sinistra tutta si passano il testimone quotidianamente. “Prendi le distanze da”. Letta e Di Maio le chiedono di prendere le distanze da Putin e dal fascismo. Laura Boldrini le intima di togliere la ‘Fiamma ‘dal simbolo di FdI. Chiedono a Salvini di prendere le distanze da Mosca; a Berlusconi di prendere le distanze da Salvini e Meloni. E’ tutto un rimpiattino di pretese verso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) Questa campagna elettorale passerà alla storia per la fatidica frase “Melonile distande da…”. Alla leader di FdI non c’è giorno, da quando è caduto il governo Draghi, che qualcuno non pretenda di insegnarle cosa deve essere e come non deve essere. Testate giornalistiche, opinionisti e sinistra tutta si passano il testimone quotidianamente. “leda”. Letta e Di Maio le chiedono dileda Putin e dal fascismo. Laura Boldrini le intima di togliere la ‘Fiamma ‘dal simbolo di FdI. Chiedono a Salvini dileda Mosca; a Berlusconi dileda Salvini e Meloni. E’ tutto un rimpiattino di pretese verso ...

alessiaing1 : RT @RenzoLaBianca: Per mesi il Ministro Cingolani ha continuato a ripetere, come una litania ossessiva, come un tiri tera battente, 'nessun… - RobertoCanetti1 : @AntoniSardu @Daline_Di_99 @matteorenzi Questa è la solita litania senza senso dei 5 stelle, una delle tante che ha… - AnimaCeleste : RT @mariamacina: Ada Pozzi Tutti, sondaggisti per primi continuano con la trita e ritrita litania dello scontro destra Vs sinistra. Ora io… - RenzoLaBianca : Per mesi il Ministro Cingolani ha continuato a ripetere, come una litania ossessiva, come un tiri tera battente, 'n… - marasco_l : @Wanderlust8283 Nn bisognava dare antinfiammatori. L’ibuprofene era controindicato. Tanti medici di base postavano… -