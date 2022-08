La crisi energetica fa sempre più paura: consumatori senza fiducia (Di sabato 27 agosto 2022) La crisi energetica e il conseguente forte aumento delle bollette non si è ancora riflessa sulla crescita dell’economia europea, che nel secondo trimestre beneficiava ancora delle riaperture e della forte domanda dei consumatori post-pandemia. Osservando però gli indici che misurano la fiducia dei consumatori, la preoccupazione emerge tutta. Una declinazione di questi timori, in attesa di vedere di quanto saranno tagliati i consumi discrezionali (ovvero dei beni di non stretta necessità), si avverte sui livelli di risparmio: c’è chi lo incrementa per far fronte alle maxi bollette invernali e chi deve metterci mano perchè già fatica ad arrivare a fine mese. Una locomotiva in pericoloso rallentamento A preoccupare di più, in questo momento in Europa, è la principale economia del blocco, anche perchè la ... Leggi su quifinanza (Di sabato 27 agosto 2022) Lae il conseguente forte aumento delle bollette non si è ancora riflessa sulla crescita dell’economia europea, che nel secondo trimestre beneficiava ancora delle riaperture e della forte domanda deipost-pandemia. Osservando però gli indici che misurano ladei, la preoccupazione emerge tutta. Una declinazione di questi timori, in attesa di vedere di quanto saranno tagliati i consumi discrezionali (ovvero dei beni di non stretta necessità), si avverte sui livelli di risparmio: c’è chi lo incrementa per far fronte alle maxi bollette invernali e chi deve metterci mano perchè già fatica ad arrivare a fine mese. Una locomotiva in pericoloso rallentamento A preoccupare di più, in questo momento in Europa, è la principale economia del blocco, anche perchè la ...

