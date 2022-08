La crisi climatica può aspettare, i ricchi no. Quest’estate boom di voli con jet privati per evitare ritardi e cancellazioni (Di sabato 27 agosto 2022) Mentre i viaggiatori “normali” sono alle prese con cancellazioni e ritardi, chi può permetterselo vola ben al di sopra di questi problemi. Secondo i dati dell’European Business Aviation Association, negli ultimi mesi l’utilizzo di jet privati è aumentato di oltre il 30% rispetto ai livelli pre-Covid. Londra rimane l’hub più utilizzato con 12mila voli privati operati nel solo mese luglio ma l’incremento più forte riguarda gli aeroporti di Napoli, Amsterdam e Berlino. Dallo scalo partenopeo sono partiti e arrivati in luglio oltre il doppio dei voli registrati nello stesso mese del 2019. In generale gli utilizzatori di jet privati sono cresciuti del 40%. Molti gli americani, favoriti dal rafforzamento del dollaro. Ma ci sono anche i manager che per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Mentre i viaggiatori “normali” sono alle prese con, chi può permetterselo vola ben al di sopra di questi problemi. Secondo i dati dell’European Business Aviation Association, negli ultimi mesi l’utilizzo di jetè aumentato di oltre il 30% rispetto ai livelli pre-Covid. Londra rimane l’hub più utilizzato con 12milaoperati nel solo mese luglio ma l’incremento più forte riguarda gli aeroporti di Napoli, Amsterdam e Berlino. Dallo scalo partenopeo sono partiti e arrivati in luglio oltre il doppio deiregistrati nello stesso mese del 2019. In generale gli utilizzatori di jetsono cresciuti del 40%. Molti gli americani, favoriti dal rafforzamento del dollaro. Ma ci sono anche i manager che per ...

