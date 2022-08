La comfort zone è davvero la causa di ogni male?

Leggi su dilei

(Di sabato 27 agosto 2022)giorno siamo bombardate da consigli e insegnamenti digenere che inevitabilmente influenzano le nostre scelte. Le esperienze di vita, però, ci hanno insegnato che non sempre quelle indicazioni date dagli altri ci hanno condotto verso i nostri obiettivi, siano essi sentimentali, professionali o emotivi. Perché la verità è che non esistono decisioni giuste o sbagliate. Esistiamo noi, con il nostro benessere e nient’altro. E tutto ciò che ci fa stare bene non può essere considerato sbagliato solo perché lo dicono gli altri. Ecco perché demonizzare una determinata situazione che è per noi fonte di benessere, solo per un luogo comune, è sbagliato. Ecco perché dovremmo smettere di pensare allacome alladi. Cos’è ...