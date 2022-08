La Cina ha violato le norme di etica medica sui trapianti di organi (Di sabato 27 agosto 2022) L’Ambasciata della Repubblica Popolare cinese in Italia non ha gradito i contenuti della nostra inchiesta pubblicata da Panorama lo scorso 24 agosto dal titolo “Cina quando lo stato vuole i tuoi organi” e su Twitter ci ha accusato di diffondere fake news. In merito, è opportuno ricordare che la Cina diffonde 24 ore su 24 notizie false sui campi di prigionia dove vengono detenuti gli uiguri, i membri del Falun Gong, le migliaia di prigionieri politici; e nasconde dall’inizio i dati reali della pandemia (peraltro a lungo ostinatamente negata dalle autorità). Ma andiamo alla nostra inchiesta; il caso dei trapianti illegali di organi prelevati da detenuti prigionieri in Cina è un tema del quale si discute da molti anni e intorno a cui le più importanti autorità internazionali hanno più ... Leggi su panorama (Di sabato 27 agosto 2022) L’Ambasciata della Repubblica Popolare cinese in Italia non ha gradito i contenuti della nostra inchiesta pubblicata da Panorama lo scorso 24 agosto dal titolo “quando lo stato vuole i tuoi” e su Twitter ci ha accusato di diffondere fake news. In merito, è opportuno ricordare che ladiffonde 24 ore su 24 notizie false sui campi di prigionia dove vengono detenuti gli uiguri, i membri del Falun Gong, le migliaia di prigionieri politici; e nasconde dall’inizio i dati reali della pandemia (peraltro a lungo ostinatamente negata dalle autorità). Ma andiamo alla nostra inchiesta; il caso deiillegali diprelevati da detenuti prigionieri inè un tema del quale si discute da molti anni e intorno a cui le più importanti autorità internazionali hanno più ...

