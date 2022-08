La bomba a orologeria delle baby gang straniere sta scoppiando adesso

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 agosto 2022) Nel 2022 è scoppiata una nuovasociale in Italia, quella. Queste bande sono composte in prevalenza da giovani immigrati e dai cosiddetti italiani di seconda generazione. Terrorizzando interi quartiericittà italiane e organizzandosi sui social network, lesono un fenomeno che si è sviluppo negli ultimi dieci anni perché, come al solito, il buonismo istituzionale e politico ha preferito non prendere provvedimenti quando era ancora facilmente gestibile. I dati parlano chiaro e svelano una realtà inquietante, peraltro già sperimentata da diversi Paesi europei, come Regno Unito, Svezia e Francia. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2022 Un Capodanno da incubo Crescono con un ritmo senza ...