Kiev, 46.500 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra (Di sabato 27 agosto 2022) Circa 46.500 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica ...

