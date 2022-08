Karagumruk-Ankaragucu | gol di Borini su assist di Erkin | la squadra di Pirlo è avanti 2-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 27 agosto 2022) Dopo un avvio di stagione molto difficile il Fatihdi Andreasembra aver trovato la giusta quadra, almeno nel match della quarta giornata di SuperLig turca contro l’. I padroni di casa, infatti, sono andati in vantaggio per 2-0 dopo appena nove minuti di gioco. A segno per il primo gol Serdar, mentre la seconda rete è tutta costruita da due ex giocatori di Serie A: cross dell’ex Inter Canerper Fabio, che trova la zampata vincente e firma il raddoppio. Ecco ildella marcatura dell’ex attaccante di Milan e Roma. https://streamable.com/0uyvie SportFace.