Juventus-Roma risultato finale 1-1 | pareggio ingiusto per i bianconeri

(Di sabato 27 agosto 2022) TORINO –1-1. Pronti via, al 2? la Juve è già in vantaggio: sinistro magico di Vlahovic che va in goal direttamente su punizione. Pallone che si appoggia sotto la traversa. I giallorossi accusano il colpo. A questo punto occhi ancora più puntati su Dybala, che è senza dubbio il re di

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Juventus Roma 1-1, Abraham riprende Vlahovic: allo Stadium finisce in pareggio - CZampa_official : Juventus - Roma 1-1. Il commento zampato -

AGI - In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né lané lasono riuscite ad approfittare dell'occasione per conquistare la vetta della classifica, e all'Allianz Stadium di Torino il tanto atteso scontro diretto del pomeriggio è finito 1 - ...Dusan Vlahovic ha iniziato la seconda stagione con la maglia dellasegnando nelle prime due prime partite casalinghe del campionato dei bianconeri, timbrando anche contro ladopo aver realizzato il gol del provvisorio 2 - 0 contro il ...(ANSA) - ROMA, 27 AGO - 'Che mi sono detto con Allegri Non so se posso dire le parole come lo ho dette a lui. 'Abbiamo avuto un cu... della ...José Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Juventus-Roma, svelando le parole dette a Max Allegri nell'intervallo: "Posso davvero dirlo Ho detto ad Allegri che nel primo ...