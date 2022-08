Juventus Roma | Mourinho cambia Dybala | l’Allianz applaude la Joya

(Di sabato 27 agosto 2022) Pauloe il suo ritorno alStadium, dalle lacrime dell’addio fino agli applausi del suo ritorno Una partita diversa da tutte le altre quella traper Paulo. Laè tornata allo Stadium dopo le lacrime dell’addio di un paio di mesi fa. La sua accoglienza da parte dei tifosi è stata da applausi, quelli che si riservano ai grandi campioni che hanno lasciato un segno indelebile. L’argentino ha lasciato un segno anche questa sera con l’assist per il gol di Abraham, prima della sostituzione. Cambio perseguito dagli applausi ancora una volta dei suoi ex tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - carlolaudisa : La #Juventus parte a razzo con Vlahovic, sfiora il raddoppio, ma alla lunga la #Roma merita l'1-1 di Abraham. Bianc… - passionenapoli_ : Una #Roma inesistente nel primo tempo riesce a strappare un pareggio alla #Juventus nel secondo, complice anche un… -

Il primo tempo diha portato con sè anche tutte le reazione dei tifosi sui social. Da chi è incredulo a vedere una Juve così brillante, ...3 Non soloe Milan - Bologna, altri due match di Serie A in programma. Alle 18:30 la Cremonese - alla ricerca del primo punto stagionale nonostante due ottime prestazioni contro Fiorentina e...Oggi sono in programma altre 4 gare: Juventus-Roma, Cremonese-Torino, Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo. Le prime due gare sono iniziate alle ore 18:30, mentre le restanti due avranno luogo alle 20:45.Infortunio Rabiot: il centrocampista della Juve ha avuto un problema fisico durante la partita contro la Roma, come sta e possibili tempi di recupero ...