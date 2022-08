Juventus-Roma | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di sabato 27 agosto 2022) Tra pochi minuti continuerà l’anticipo della terza giornata di Serie A 2022/23. Il primodsabato vedrà la sfida. I padroni di casa sono chiamati a rialzarsi dopo l’inaspettato pareggio della scorsa settimana contro la Sampdoria. Mentre Mourinho vorrà continuare il suo percorso di crescita, con una squadra che dovrà fare a meno sia di Zaniolo che di Wijnaldum. Allegri dopo la sfuriata ai suoi a Genova, continua a dare fiducia agli stessi 11. Spazio perciò sia a Rabiot che ad Alex Sandro, anche se il brasiliano non ha regalato la sua miglior performance la scorsa giornata. Confermato anche Danilo al fianco di Bremer questa volta, con Bonucci out per infortunio. Lainvece da continuità sempre agli stessi giocatori così da far digerire meglio il nuovo sistema tattico. L’unica novità di ...