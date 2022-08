Juventus-Roma | gol del pareggio di Abraham | assist in acrobazia di Dybala VIDEO

(Di sabato 27 agosto 2022) E’incon il gol di Tammyda mezzo metro tutto facile in mischia, ma su una grandeenza diche offre un pallone al compagno con un’in rovesciata. Si presenta così al suo ritorno da avversario l’argentino, e il bomber inglese non perdona la retroguardia bianconera. In alto ecco ildel gol. SportFace.

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - CorkScrew12 : È una gara a chi fa peggio fra Juventus e Roma - Gazzismo : Su Diretta Gol si passa dalla bolgia di Cremonese-Torino al monastero salesiano di Juventus-Roma. #JuveRoma #CremoneseTorino #Juve -

Commenta per primo Laperde anche Adrien Rabiot per infortunio. Il centrocampista francese ha chiesto il cambio al minuto 58 della sfida contro ladopo essersi fermato in mezzo al campo chiedendo l'intervento ...Le formazioni(4 - 3 - 3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, ...28' - Situazione controversa in area di rigore della Roma, con Vlahovic che fa a sportellate con Ibanez e termina a terra. L'arbitro gli fischia il fallo contro. 24' - Sugli ...Dal pilota, tifoso bianconero, al ct azzurro: tutti in tribuna per assistere al big match tra gli uomini di Allegri e quelli di Mourinho ...