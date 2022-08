Juventus-Roma | Arrivabene | “Stiamo parlando con Paredes e altri giocatori | ma prima le uscite”

(Di sabato 27 agosto 2022) “Siamo solo alla seconda partita giocata, la pressione non è in campo ma per l’infermeria piena, cerchiamo di svuotarla ilpossibile e riempirla il più tardi possibile. Chi ha giocato a calcio sa benissimo che possono capitare partite come quelle contro la Sampdoria, non è stata una debacle ma un pareggio fuori casa. Andiamo avanti dimostrando umiltà da parte di dirigenza, squadra e tifosi, mettendo lasopra ogni cosa e facendo lezione delle lezioni imparate”. Lo ha detto l’amministratore delegato della, Maurizio, a Dazndel match contro la, lasciandosi poi andare a dichiarazioni sul calciomercato: “Noi siamo felici se riuscissimo a realizzare leinnanzitutto che abbiamo intenzione di fare, in modo tale che si ...

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - pitturarupestre : RT @DiMarzio: .@juventusfc, le parole di #Arrivabene su #Paredes prima della gara contro la @OfficialASRoma - TuttoASRoma : PRE JUVENTUS-ROMA Ibanez: “Dybala l’ho visto tranquillo” -

Commenta per primo A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big matchvalido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità. Nessuna squadra ha effettuato più conclusioni della(47 come Fiorentina e ...Commenta per primo A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big matchvalido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità. Tra i giocatori di movimento in campo senza mai uscire nelle prime due giornate di ...Calciomercato Juventus, le parole di Arrivabene a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro la Roma.A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità. Paulo ...