Juventus-Roma 1-1 | Allegri | “Buona partita | dobbiamo migliorare Non si può dominare novanta minuti”

(Di sabato 27 agosto 2022) “Il campionato è lungo e queste partite rischiamo pure di perderle. Sarebbe stato dannoso a livello psicologico. La squadra ha fatto unain certe situazioni. Nel secondo tempo, fino a che non hanno pareggiato, potevamo giocare a destra e sviluppare a sinistra, ma lo abbiamo fatto poco. Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi, è stata una belladi attenzione, ma sappiamo che laè una grande squadra e Mourinho sa tenere i suoi dentro la. E oggi è successo questo”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo il pareggio contro la: “Speravo non succedesse di prendere gol da loro su angolo, purtroppo è successo. Bravi loro, il ...

Commenta per primo José Mourinho, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida con lafinitia 1 - 1. Mourinho ha criticato fortemente la squadra e ha riferito ciò che ha detto ad Allegri a fine partita :...La domanda che si fanno i tifosi dellaè molto semplice: perché Perché dopo un'ora circa ad alto livello, la squadra ha praticamente smesso di giocare E non può dirsi che laabbia schiacciato i bianconeri: i giallorossi ...Le parole di Massimiliano Allegri e Josè Mourinho al termine della sfida di campionato Juventus e Roma, terminata 1-1 ...Non un punto guadagnato, ma due punti persi. Il pari tra Juventus e Roma lascia l’amaro in bocca in casa bianconera e non potrebbe essere altrimenti. Perc ...