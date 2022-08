Juventus, ecco cosa manca per un mercato perfetto: giorni decisivi (Di sabato 27 agosto 2022) La Juventus si è mossa in maniera importante sul mercato; per rendere tutto perfetto, però, mancano ancora due innesti. ecco in quali ruoli. Il quarto posto in campionato, le sconfitte in finale di coppa Italia e Supercoppa, l’eliminazione agli ottavi di Champions; la stagione scorsa della Juventus è stata, senza dubbio, negativa. Per invertire il trend e tornare a dominare il calcio italiano, la società bianconera si è mossa sul mercato in maniera decisamente importante; due i fiori agli occhiello, come Pogba e Di Maria, e una serie di interventi mirati per risolvere i problemi della passata stagione. Per rendere il mercato perfetto, però, Allegri avrebbe bisogno di altri due innesti. AnsafotoGli obiettivi principali sul ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 agosto 2022) Lasi è mossa in maniera importante sul; per rendere tutto, però,no ancora due innesti.in quali ruoli. Il quarto posto in campionato, le sconfitte in finale di coppa Italia e Supercoppa, l’eliminazione agli ottavi di Champions; la stagione scorsa dellaè stata, senza dubbio, negativa. Per invertire il trend e tornare a dominare il calcio italiano, la società bianconera si è mossa sulin maniera decisamente importante; due i fiori agli occhiello, come Pogba e Di Maria, e una serie di interventi mirati per risolvere i problemi della passata stagione. Per rendere il, però, Allegri avrebbe bisogno di altri due innesti. AnsafotoGli obiettivi principali sul ...

