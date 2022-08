Juventus, Danilo: «C’è un’alchimia diversa rispetto agli altri anni. Abbiamo voglia di migliorare» (Di sabato 27 agosto 2022) Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in zona mista dopo la sfida contro la Roma e l’alchimia con Bremer Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in zona mista dopo la sfida contro la Roma e l’alchimia con Bremer. Le sue dichiarazioni riprese da JuventusNews24.com: GRUPPO – «C’è un’alchimia diversa rispetto agli altri anni. Così si può solo crescere e migliorare. Abbiamo tanta voglia di migliorare, anche i giovani e chi è arrivato. Questo ci fa piacere e ci dà voglia di lavorare e migliorare per regalare gioie ai tifosi e a noi stessi». BREMER – «Va bene, anche perchè parliamo la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022), difensore della, ha parlato in zona mista dopo la sfida contro la Roma e l’alchimia con Bremer, difensore della, ha parlato in zona mista dopo la sfida contro la Roma e l’alchimia con Bremer. Le sue dichiarazioni riprese daNews24.com: GRUPPO – «C’è. Così si può solo crescere etantadi, anche i giovani e chi è arrivato. Questo ci fa piacere e ci dàdi lavorare eper regalare gioie ai tifosi e a noi stessi». BREMER – «Va bene, anche perchè parliamo la ...

