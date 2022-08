Juve | Stramaccioni verso il Perugia

(Di sabato 27 agosto 2022) Un talento in fase di decollo. Il forte difensore dellantus Under 23piace molto al, come rivelato da Sky.

edooojj : RT @GoalItalia: Momenti di apprensione durante il torello della Juve: Rabiot resta a terra dopo un intervento del giovane Stramaccioni ?? [… -

Calciomercato.com

AllegriU23 (4 - 2 - 3 - 1): Garofani; Leo, Riccio (14), Poli, Verduci; Barrenechea, Sersanti; Iocolano, Lipari, Sekulov; Pecorino. All. Brambilla L'entusiasmo non è mancato ...JUVENTUS U23 (4 - 2 - 3 - 1): Garofani; Leo, Riccio (15' pt), Poli, Verduci; Sersanti, Barrenechea, Iocolano; Lipari, Pecorino, Sekulov. All. Brambilla Arbitro: Maggioni Juventus, Stramaccioni in rampa di lancio | Serie A REGGIO EMILIA – E’ finito in pareggio il penultimo appuntamento estivo della Reggiana prima dell’inizio del campionato fissato per il prossimo 4 settembre. Allo stadio “Moccagatta” di Alessandria la t ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ La sfida di oggi con il Genoa potrebbe essere decisiva per il futuro di Caserta sulla panchina del Ben ...