Juve-Roma | 1-1 | subito Vlahovic | poi guizzo Dybala-Abraham

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - FBiasin : L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - LucaRuss0 : PAGELLE JUVE-ROMA, Vlahovic incanta su punizione. Bene Miretti, meno la difesa sul goal - FcInterNewsit : Vlahovic non basta, Abraham segna e la Roma riagguanta la Juve. Toro corsaro a Cremona -

20.25 Serie A, pareggio 1 - 1 traTanto agonismo tra Juventus ee divisione della posta: 1 - 1 all'Allianz. Al primo affondoavanti: fallo su Cuadrado,Vlahovic micidiale su punizione (2'). Rui Patricio salva su ...Dybala non segna, ma Abraham sì: all'Allianz Stadium finisce 1 - 1, con l'inglese che raccoglie di testa una rovesciata di Dybala e pareggia il gol iniziale di Vlahovic. Il serbo aveva interrotto l'...In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né la Juventus né la Roma sono riuscite ad approfittare dell’occasione per conquistare la vetta della classifica ...TORINO (ITALPRESS) - In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, nè la Juventus nè la Roma sono riuscite ad a ...