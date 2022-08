Juve-Roma 1-0 LIVE | Mou togli Mancini e Spinazzola | Miretti ancora pericoloso

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - FBiasin : L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’… - gabri190877 : @IlVantodiMilano Tutta la Roma sta giocando per la juve... sta facendo cacare... - DennyMaglie : RT @FBiasin: L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’ “è la più f… -

, ci siamo. Il big match contro una delle capolista, la sfida contro José Mourinho, il primo ritorno di Paulo Dybala da avversario: c'è davvero tantissimo nella partitissima di oggi all'...Reattivo il portiere dellache blocca il pallone 34' Fallo di Smalling su Vlahovic sulla mattonella dei 20 metri centrali. Calcio di punizione per la32' Smalling chiude Miretti in calcio d'...Alle 18:30 ha avuto luogo il calcio d’inizio di Juventus-Roma e Cremonese-Torino. Le due gare valevoli per la terza ...19:34 - Batte la Juve l'inizio del secondo tempo. 19:33 - Primi accorgimenti per Mourinho: fuori Mancini e Spinazzola, entrano El Shaarawy e Zalewski. Juve bella e propositiva che chiude ...