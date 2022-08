Juve, avanti piano: con la Roma finisce pari (Di sabato 27 agosto 2022) Una magia su punizione di Vlahovic mette in discesa la gara dei bianconeri, Var e imprecisione tengono però in gioco la squadra di Mourinho che va a segno con Abraham. Le due grandi rivali si prendono un punto a testa: padroni di casa rimontati dopo il vantaggio immediato grazie a un gol del serbo Leggi su lastampa (Di sabato 27 agosto 2022) Una magia su punizione di Vlahovic mette in discesa la gara dei bianconeri, Var e imprecisione tengono però in gioco la squadra di Mourinho che va a segno con Abraham. Le due grandi rivali si prendono un punto a testa: padroni di casa rimontati dopo il vantaggio immediato grazie a un gol del serbo

