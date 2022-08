Jennifer Lopez, che al matrimonio ha cantato per Ben Affleck (Di sabato 27 agosto 2022) Sul web circola il video dell’esplosiva performance della cantante durante le nozze bis in Georgia con l’attore: lui sta seduto su una sedia, in prima fila, e lei intona un brano inedito, che racconta il loro amore. «I can't get enough», non ne ho mai abbastanza Leggi su vanityfair (Di sabato 27 agosto 2022) Sul web circola il video dell’esplosiva performance della cantante durante le nozze bis in Georgia con l’attore: lui sta seduto su una sedia, in prima fila, e lei intona un brano inedito, che racconta il loro amore. «I can't get enough», non ne ho mai abbastanza

SyrusIndustry : I 5 migliori film di Jennifer Lopez su Amazon Prime Video da vedere assolutamente - de_marchi9 : Io vedo sempre più Jess come Jennifer Lopez ?? è sempre più sicura di sé stessa ??… - CinemApp_Cinema : #JenniferLopez e #BenAffleck a Milano: continua la loro seconda luna di miele in Italia (FOTO) - movieplayer_it : #JenniferLopez e #BenAffleck a Milano: continua la loro seconda luna di miele in Italia (FOTO) - FrancoScarsell2 : A pochi giorni dal loro secondo matrimonio, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono volati in Italia per la luna di miele… -