Iva al 22% per manutenzione su immobili residenziali privati: il caso (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – La Corte di giustizia europea fa chiarezza sull’interpretazione della Direttiva Iva 2006/112/CE ed esclude l’Iva al 10% per i servizi di manutenzione su immobili privati. Il caso è stato sollevato dal Fisco portoghese nell’ambito di una controversia sull’applicazione dell’aliquota Iva ai servizi di riparazione e manutenzione di ascensori (causa C-218/2021) da parte di un’impresa che fabbrica ascensori e montacarichi e fornisce la successiva assistenza. In seguito a un accertamento fiscale, l’Agenzia Tributaria portoghese ha rilevato che l’impresa ha applicato erroneamente l’aliquota ridotta del 10% sia per i servizi di installazione sia per quelli di manutenzione. Nella sentenza del 5 maggio 2022, la Corte ha messo in evidenza la differenza tra i concetti di ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – La Corte di giustizia europea fa chiarezza sull’interpretazione della Direttiva Iva 2006/112/CE ed esclude l’Iva al 10% per i servizi disu. Ilè stato sollevato dal Fisco portoghese nell’ambito di una controversia sull’applicazione dell’aliquota Iva ai servizi di riparazione edi ascensori (causa C-218/2021) da parte di un’impresa che fabbrica ascensori e montacarichi e fornisce la successiva assistenza. In seguito a un accertamento fiscale, l’Agenzia Tributaria portoghese ha rilevato che l’impresa ha applicato erroneamente l’aliquota ridotta del 10% sia per i servizi di installazione sia per quelli di. Nella sentenza del 5 maggio 2022, la Corte ha messo in evidenza la differenza tra i concetti di ...

telodogratis : Iva al 22% per manutenzione su immobili residenziali privati: il caso - News24_it : Iva al 22% per manutenzione su immobili residenziali privati: il caso - corona_tweet : RT @pleccese: Iva al 22% per manutenzione su immobili residenziali privati: il caso ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Iva al 22% per manutenzione su immobili residenziali privati: il caso ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Iva al 22% per manutenzione su immobili residenziali privati: il caso - -