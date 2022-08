Italiano: «Il Napoli lo affrontiamo all’inizio come l’anno scorso. C’è anche un po’ di malasorte, sono straripanti» (Di sabato 27 agosto 2022) Vincenzo Italiano in conferenza stampa presenta la sfida di domani: Fiorentina-Napoli, in programma alle 20 e 45 al Franchi. Di seguito, il report di Tuttomercatoweb con le sue parole. Cosa le lascia l’impresa di Enschede? Un commento sul sorteggio dei gironi? “Grande gioia e soddisfazione per quanto ottenuto, era una missione che volevamo, l’abbiamo compiuta e ne siamo orgogliosi. Abbiamo concluso quanto fatto lo scorso anno, siamo tutti contenti e felici di questi gironi. Ciò che è facile, però, si vedrà alla fine: devi essere bravo a rendere le cose semplici, affrontando le sfide con concentrazione e determinazione. Siamo una seconda fascia, chi è davanti è battezzato più forte e in Scozia ci aspetterà uno stadio caldissimo, da 25mila spettatori e il Riga va studiato bene. Abbiamo sprecato tantissime energie, il ritiro e l’inizio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Vincenzoin conferenza stampa presenta la sfida di domani: Fiorentina-, in programma alle 20 e 45 al Franchi. Di seguito, il report di Tuttomercatoweb con le sue parole. Cosa le lascia l’impresa di Enschede? Un commento sul sorteggio dei gironi? “Grande gioia e soddisfazione per quanto ottenuto, era una missione che volevamo, l’abbiamo compiuta e ne siamo orgogliosi. Abbiamo concluso quanto fatto loanno, siamo tutti contenti e felici di questi gironi. Ciò che è facile, però, si vedrà alla fine: devi essere bravo a rendere le cose semplici, affrontando le sfide con concentrazione e determinazione. Siamo una seconda fascia, chi è davanti è battezzato più forte e in Scozia ci aspetterà uno stadio caldissimo, da 25mila spettatori e il Riga va studiato bene. Abbiamo sprecato tantissime energie, il ritiro e l’inizio ...

captblicero : Il saluto romano sarà “antistorico” per Meloni, ma dentro FdI è ancora molto attuale. Nel dicembre del 2021, dive… - apetrazzuolo : FIORENTINA - Italiano: 'Contro il Napoli non ci saranno Nico Gonzalez e Duncan' - napolimagazine : FIORENTINA - Italiano: 'Contro il Napoli non ci saranno Nico Gonzalez e Duncan' - DiMarzio : #SerieA I @acffiorentina, la conferenza stampa di #Italiano alla vigilia della gara contro il @sscnapoli - ilnapolionline : Italiano in conferenza: 'Napoli, tutti top; Viola senza Gonzalez e Duncan' - -