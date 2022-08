Italia-Spagna pallanuoto femminile, Europei 2022: programma, orario, tv, streaming (Di sabato 27 agosto 2022) Neanche il tempo di smaltire l’esordio e si torna subito in acqua, per un match dal grandissimo valore. Il Setterosa si gioca una gran parte di questi Europei di pallanuoto femminile in quel di Spalato nell’incontro di lunedì. Il Gruppo B infatti presenta lo scontro diretto: Italia-Spagna, in palio c’è praticamente (visto il valore delle rivali) il primo posto nel girone. Andiamo a scoprire nel dettaglio gli orari, il programma e il palinsesto del match. Europei pallanuoto femminile SPALATO 2022 Lunedì 29 agosto Ore 20.30 Italia-Spagna Guida tv – Diretta RaiSport+HD Guida streaming – Diretta Rai Play e LEN TV Diretta live testuale su OA Sport Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Neanche il tempo di smaltire l’esordio e si torna subito in acqua, per un match dal grandissimo valore. Il Setterosa si gioca una gran parte di questidiin quel di Spalato nell’incontro di lunedì. Il Gruppo B infatti presenta lo scontro diretto:, in palio c’è praticamente (visto il valore delle rivali) il primo posto nel girone. Andiamo a scoprire nel dettaglio gli orari, ile il palinsesto del match.SPALATOLunedì 29 agosto Ore 20.30Guida tv – Diretta RaiSport+HD Guida– Diretta Rai Play e LEN TV Diretta live testuale su OA Sport Foto: Lapresse

