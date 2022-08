Italia-Slovacchia oggi, pallanuoto femminile: orario sabato 27 agosto, programma, dove vederla in tv, streaming Europei 2022 (Di sabato 27 agosto 2022) Il torneo femminile degli Europei 2022 di pallanuoto, in programma a Spalato, in Croazia, scatterà oggi, sabato 27 agosto: nella prima fase le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno direttamente ai quarti di finale. L’Italia nella prima fase affronterà nel Girone B la Slovacchia oggi alle ore 13.00. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Slovacchia DI pallanuoto femminile DALLE 13.00 La diretta tv di Italia-Slovacchia sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Il torneodeglidi, ina Spalato, in Croazia, scatterà27: nella prima fase le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno direttamente ai quarti di finale. L’nella prima fase affronterà nel Girone B laalle ore 13.00. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 13.00 La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live ...

zazoomblog : LIVE Italia-Slovacchia pallanuoto femminile Europei 2022 in DIRETTA: inizia il cammino del Setterosa - #Italia-Slo… - zazoomblog : LIVE Italia-Slovacchia pallanuoto femminile Europei 2022 in DIRETTA: inizia il cammino del Setterosa - #Italia-Slo… - RobertoSignore7 : RT @Gianl1974: 3/4 'Ci dà un nuovo senso di sicurezza e un senso di libertà perché non saremo più dipendenti dal gas russo', ha aggiunto He… - Yojmto : RT @Gianl1974: 3/4 'Ci dà un nuovo senso di sicurezza e un senso di libertà perché non saremo più dipendenti dal gas russo', ha aggiunto He… - annamaria_ff : RT @Gianl1974: 3/4 'Ci dà un nuovo senso di sicurezza e un senso di libertà perché non saremo più dipendenti dal gas russo', ha aggiunto He… -