Italia-Georgia basket oggi, Qualificazioni Mondiali 2023: orario, dove vederla in tv, programma, streaming (Di sabato 27 agosto 2022) Tanti i temi di Italia-Georgia, di scena quest’oggi al PalaLeonessa di Brescia. Da una parte la prima Nazionale con i 12 ufficialmente selezionati anche per gli Europei al via tra pochi giorni, con un girone a Milano, dall’altra gli ospiti che arrivano senza l’infortunato (spalla) Tornike Shengelia. Fino ad ora l’Italia ha vinto tutti i confronti giocati nella storia con la Georgia, cioè dieci. Nel frattempo, però, il Paese ha iniziato a esprimere giocatori validi: oltre all’assente Shengelia, in questa squadra troviamo Sandro Mamukelashvili, scuola Stella Azzurra e ora ai Milwaukee Bucks, e Goga Bitadze, che è agli Indiana Pacers. Il naturalizzato è Thad McFadden, Giorgi Shermadini l’abbiamo invece visto più volte in Serie A. L’ultima sfida tra le due squadre fu vinta di due dagli azzurri, con ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Tanti i temi di, di scena quest’al PalaLeonessa di Brescia. Da una parte la prima Nazionale con i 12 ufficialmente selezionati anche per gli Europei al via tra pochi giorni, con un girone a Milano, dall’altra gli ospiti che arrivano senza l’infortunato (spalla) Tornike Shengelia. Fino ad ora l’ha vinto tutti i confronti giocati nella storia con la, cioè dieci. Nel frattempo, però, il Paese ha iniziato a esprimere giocatori validi: oltre all’assente Shengelia, in questa squadra troviamo Sandro Mamukelashvili, scuola Stella Azzurra e ora ai Milwaukee Bucks, e Goga Bitadze, che è agli Indiana Pacers. Il naturalizzato è Thad McFadden, Giorgi Shermadini l’abbiamo invece visto più volte in Serie A. L’ultima sfida tra le due squadre fu vinta di due dagli azzurri, con ...

ematr_86 : Tutte le dirette di sabato di #RaiSport 17.30 VOLLEY M ARGENTINA vs IRAN RAISPORTHD 20.25 WATERPO… - mattinsam : RT @FontanaPres: In bocca al lupo all’Italia del basket! La Lombardia ospiterà gli azzurri per importanti impegni internazionali. Domani a… - BasketUniverso : Italia-Georgia: quando, a che ora e dove vederla in TV e streaming - cigno_cris : @parallelecinico @Italbasket dove la vedo Italia vs Georgia domani e le partite dell'Europeo? - ElioMuzza : RT @FontanaPres: In bocca al lupo all’Italia del basket! La Lombardia ospiterà gli azzurri per importanti impegni internazionali. Domani a… -