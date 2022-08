Italia-Canada oggi in tv | Mondiali volley 2022 | orario 27 agosto | canale | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 27 agosto 2022) L’attesa è ormai finita, la Nazionalena faràil suo esordio ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Gli azzurri scenderanno in campo alla Stozice Arena di Lubiana, in Slovenia, alle ore 21.15. Dall’altro lato della rete ci sarà il, per la prima partita di un girone che vede la presenza anche di Cina e Turchia. La formazione canadese proporrà diverse insidie agli azzurri, a partire dallo schiacciatore Stephen Maar, in forza all’Allianz Milano. Nonostante questo la squadra allenata dal CT Fefè De Giorgi partirà coi favori del pronostico, con l’obiettivo di centrare tre punti che inizierebbero a mettere in discesa il discorso qualificazione. Ad eccezione di Simone Giannelli e Simone Anzani, sarà il debutto aiper l’intera formazione azzurra, gruppo che ha comunque ...