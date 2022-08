Isola 16, la figlia di un’ex naufraga approda a Miss Italia: ecco di chi si tratta (Di sabato 27 agosto 2022) Ha conquistato la semifinale del concorso di Miss Italia Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi nata dalla relazione con Remo Nicolini. La giovane ragazza, che ha compiuto 18 anni lo scorso giugno, si è classificata quarta alla selezione per Miss Eleganza Lazio. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, nonché ex concorrente del Grande Fratello (come dimenticare l’annuncio della gravidanza della fidanzata del suo ex in diretta tv!), ha condiviso sulle sue storie Instagram il traguardo raggiunto da Gaia: Passata Gaietta alla semifinale Intercettata da ThePipol, Guendalina Tavassi ha raccontato come è nata l’idea di far partecipare sua figlia al concorso di bellezza più ambito d’Italia: Ho fatto tutto io, per spronarla a essere meno insicura. Un ... Leggi su isaechia (Di sabato 27 agosto 2022) Ha conquistato la semifinale del concorso diGaia Nicolini, ladi Guendalina Tavassi nata dalla relazione con Remo Nicolini. La giovane ragazza, che ha compiuto 18 anni lo scorso giugno, si è classificata quarta alla selezione perEleganza Lazio. L’exde L’dei Famosi, nonché ex concorrente del Grande Fratello (come dimenticare l’annuncio della gravidanza della fidanzata del suo ex in diretta tv!), ha condiviso sulle sue storie Instagram il traguardo raggiunto da Gaia: Passata Gaietta alla semifinale Intercettata da ThePipol, Guendalina Tavassi ha raccontato come è nata l’idea di far partecipare suaal concorso di bellezza più ambito d’: Ho fatto tutto io, per spronarla a essere meno insicura. Un ...

