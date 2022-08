Inquinamento, lo studio: trovato legame tra gli attacchi di cuore e i veleni immessi nell’atmosfera (Di sabato 27 agosto 2022) Non bastavano le ondate di caldo estremo, i tornado, la grandine, le colture distrutte, il rischio di tumori e ogni altro genere di calamità associata oramai da una miriade di studi scientifici all’Inquinamento atmosferico provocato dall’uomo. Perché alla lista si aggiunge ora anche l’infarto. Una ricerca presentata al congresso 2022 dell’European Society of Cardiology (ESC) collega infatti l’Inquinamento atmosferico e gli attacchi di cuore, in particolare tra i non fumatori. Lo studio ha analizzato le associazioni tra ossido nitrico, particolato con un diametro inferiore a 10 micrometri (PM10) e condizioni meteorologiche con l’incidenza di infarto del miocardio nella zona di Berlino. I dati hanno evidenziato che, nel periodo in esame, l’infarto miocardico era significativamente più comune nei giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Non bastavano le ondate di caldo estremo, i tornado, la grandine, le colture distrutte, il rischio di tumori e ogni altro genere di calamità associata oramai da una miriade di studi scientifici all’atmosferico provocato dall’uomo. Perché alla lista si aggiunge ora anche l’infarto. Una ricerca presentata al congresso 2022 dell’European Society of Cardiology (ESC) collega infatti l’atmosferico e glidi, in particolare tra i non fumatori. Loha analizzato le associazioni tra ossido nitrico, particolato con un diametro inferiore a 10 micrometri (PM10) e condizioni meteorologiche con l’incidenza di infarto del miocardio nella zona di Berlino. I dati hanno evidenziato che, nel periodo in esame, l’infarto miocardico era significativamente più comune nei giorni ...

Massimo59622428 : L'acqua piovana non è più potabile da nessuna parte - pphc_it : In Italia lo studio #Bigepi vuole identificare i rischi collegati all’esposizione di breve e lungo periodo all’inqu… - BerlinoCP : Pirati della plastica, il progetto europeo che offre borse di studio per pulire l'ambiente dall'inquinamento - BerlinoCP : Pirati della plastica, il progetto europeo che offre borse di studio per pulire l'ambiente dall'inquinamento - IstintoDiVino : Uno studio scientifico ci dice che 'un mondo libero dall'inquinamento ... è possibile'! #RiscaldamentoGlobale… -