Inflazione, materie prime, energia, guerra. Il semestre nero dell'economia (Di sabato 27 agosto 2022) Dovevano essere gli anni della Grande Ripresa dopo l’oppressione del Covid, con i suoi lockdown e i green pass. Invece il mondo ha fatto appena qualche passo di corsetta per inciampare e ritrovarsi di nuovo faccia a faccia con i rischi di recessione e con un avversario che sperava di aver seppellito per sempre: l’Inflazione. Il risultato è che l’economia globale potrebbe avanzare il prossimo anno ad un tasso di crescita tra i più bassi dagli Anni 70. Il Fondo monetario internazionale sostiene infatti che il Pil mondiale dovrebbe crescere del 2,9% nel 2023, ma se i maggiori pericoli legati all'Ucraina, all'Inflazione e al Covid si materializzassero, il mondo potrebbe frenare il prossimo anno al 2,0%, un livello toccato solo cinque volte dal 1970. Già, perché il grande rimbalzo che tutti ci aspettavamo con la fine ... Leggi su panorama (Di sabato 27 agosto 2022) Dovevano essere gli annia Grande Ripresa dopo l’oppressione del Covid, con i suoi lockdown e i green pass. Invece il mondo ha fatto appena qualche passo di corsetta per inciampare e ritrovarsi di nuovo faccia a faccia con i rischi di recessione e con un avversario che sperava di aver seppellito per sempre: l’. Il risultato è che l’globale potrebbe avanzare il prossimo anno ad un tasso di crescita tra i più bassi dagli Anni 70. Il Fondo monetario internazionale sostiene infatti che il Pil mondiale dovrebbe crescere del 2,9% nel 2023, ma se i maggiori pericoli legati all'Ucraina, all'e al Covid si materializzassero, il mondo potrebbe frenare il prossimo anno al 2,0%, un livello toccato solo cinque volte dal 1970. Già, perché il grande rimbalzo che tutti ci aspettavamo con la fine ...

IldaunoAd : @Agenzia_Ansa Propaganda. Tanto possono aumentare i prezzi senza dover spiegare in particolare a cosa è dovuto. San… - montagna02 : Quando al governo ci sono dei 'maledetti satanisti' anti Italiani ,portatori di interessi stranieri #WEF i risultat… - luc_ma66 : @pdnetwork Ma chi credete di prendere per il c...? E' stato Draghi ad obbedire al padrone americano stracciando i c… - FabioRoscioli : gnooooo Torlizzi: «Questa inflazione importata mette a rischio la tenuta dell'Euro» - fuscomarina : Riflessioni a voce alta Carburanti elettricità e materie prime non lievitano solo in Italia ma in tutta Europa, l'i… -