Infiammano ancora le polemiche arbitrali | Berlusconi ci va giù pesante dopo la partita – Video

(Di sabato 27 agosto 2022) In Serie A la disastrosa stagione arbitrale dello scorso anno forse è destinata a ripetersi,non le manda a dire all’indirizzo dell’arbitro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMuna volta il Monza esce sconfitto, terzaconsecutiva, questa volta contro una arrivabile Udinese, senza portare nemmeno un punto, il presidente SilvioQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

siamo_la_Roma : ?#Dybala, #Matic e #Wijnaldum: gli acquisti che infiammano i tifosi ??? Domani il probabile esordio ufficiale all'Ol… -

Corriere dello Sport

Le sue forme sono perfette eil web. La reazione dei fan In poche ore ha raccolto ... Chi invece si spingeoltre commentando: 'C'è chi zoomma e chi mente'. Chi si limita a sottolineare ...Gas ed energiasempre più la situazione economica. È proseguita anche ieri, infatti, l'... con i prezzi europei che ieri eranoin salita. Infatti in Italia, Francia e Germania si ... Lazio-Inter 3-1: Inzaghi ancora ko all'Olimpico, notte in vetta per Sarri Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Capisco il giochino di evocare la fiamma, non definirci così. Siamo un popolo in cammino da ventotto anni verso la terra promessa ...