(Di sabato 27 agosto 2022) Gran Metalik (Mascara Dorada) ha partecipato ai tapinngs diWrestling di venerdì a Dallas, Texas, che hanno segnato il suonella promotion. Mascara Dorada ha ottenuto una vittoria contro l’ex wrestler di WWE 205 Live Alex Zayne. Dorada ha reagito su Twitter al suoe ha condiviso una clip del suo incontro con Zayne. Nella didascalia ha scritto quanto segue: Thank you @WRESTLING #mexicano#simba #agradecidocondios #autenticoreydelascuerdas pic.twitter.com/og7z1pYc8c— mascaradorada (@Mascaradorada24) August 27, 2022 “Grazie @WRESTLING #mexicano #simba #agradecidocondios #autenticoreydelascuerdas”. Non è chiaro se abbia firmato un contratto a tempo pieno o se stia lavorando a gettone ed avesse un accordo per questa sessione dis. L’ex ...

Zona_Wrestling : IMPACT: Ex WWE fa il suo debutto ufficiale negli ultimi taping - Spoiler - Zona_Wrestling : WWE: L'ex Emma vuole tornare? Indizio sui social dopo l'addio ad Impact -

Il 2 volteHall of Famer e 16 volte campione del mondo ha disputato ieri sera il suo ultimo match in ... Anni dopo decise di firmare con la TNA e lottò il suo ultimo match in un episodio di...Claudio era stato uno dei pilastri della Compagnia, prima di approdare innel 2012, ma non era ... Samoa Joe batte Jay Lethal Due volti storici della Ring of Honor e diWrestling. Nelle ...Gran Metalik (Mascara Dorada) ha partecipato ai tapinngs di Impact Wrestling di venerdì a Dallas, Texas, che hanno segnato il suo debutto nella promotion. Mascara Dorada ha ottenuto una vittoria contr ...Gran Metalik (Mascara Dorada) made his Impact Wrestling debut at Friday’s TV tapings in Dallas, Texas, when he beat former WWE 205 Live wrestler Alex Zayne.