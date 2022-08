Ilary Blasi in vacanza in Croazia: ecco quanto costa il lussuoso catamarano noleggiato dalla conduttrice (Di sabato 27 agosto 2022) Ilary Blasi continua a girare il mondo e godersi la prima estate senza Francesco Totti. Dopo il safari in Tanzania, la piacevole permanenza in un resort a Zanzibar, il rientro in Italia e le vacanze tra il paese di origine e le Dolomiti, la conduttrice ha raggiunto la Croazia insieme alla figlia Isabel e un gruppo di amici e sta trascorrendo alcuni giorni in barca. Il gruppo ha scelto di noleggiare uno yatch sulla costa della Dalmazia, in modo da spostarsi facilmente e poter visitare il Paese. L’imbarcazione è un catamarano Lagoon 50 di nome ‘High Life’ e può ospitare fino a quattordici persone in sette cabine, una singola e sei doppie. Dispone di un grande salotto interno con un letto, sei bagni con doccia e uno spazio esterno arredato con divanetti, cuscini e reti sospese. Lo yatch è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022)continua a girare il mondo e godersi la prima estate senza Francesco Totti. Dopo il safari in Tanzania, la piacevole permanenza in un resort a Zanzibar, il rientro in Italia e le vacanze tra il paese di origine e le Dolomiti, laha raggiunto lainsieme alla figlia Isabel e un gruppo di amici e sta trascorrendo alcuni giorni in barca. Il gruppo ha scelto di noleggiare uno yatch sulladella Dalmazia, in modo da spostarsi facilmente e poter visitare il Paese. L’imbarcazione è unLagoon 50 di nome ‘High Life’ e può ospitare fino a quattordici persone in sette cabine, una singola e sei doppie. Dispone di un grande salotto interno con un letto, sei bagni con doccia e uno spazio esterno arredato con divanetti, cuscini e reti sospese. Lo yatch è ...

