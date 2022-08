Ilary Blasi e Francesco Totti: la villa all'Eur resta ai figli? (Di sabato 27 agosto 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti sono alla ricerca di un accordo dopo la separazione: la villa all'Eur potrebbe restare ai figli. Ilary Blasi e Francesco Totti a settembre potrebbero decidere di lasciare la villa dell'EUR ai figli. Sarebbero i due genitori a spostarsi, ritornando nella dimora in maniera alternata, un modo per non sradicare i ragazzi dall'abitazione in cui sono cresciuti che, ricordiamo, si estende per circa 1.500 metri quadri ed è dotata di 25 stanze ed ogni comfort. L'indiscrezione sull'accordo su cui punterebbe soprattutto Francesco Totti è stata pubblicata da Repubblica, il quotidiano afferma che "Cristian, Chanel e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022)sono alla ricerca di un accordo dopo la separazione: laall'Eur potrebbere aia settembre potrebbero decidere di lasciare ladell'EUR ai. Sarebbero i due genitori a spostarsi, ritornando nella dimora in maniera alternata, un modo per non sradicare i ragazzi dall'abitazione in cui sono cresciuti che, ricordiamo, si estende per circa 1.500 metri quadri ed è dotata di 25 stanze ed ogni comfort. L'indiscrezione sull'accordo su cui punterebbe soprattuttoè stata pubblicata da Repubblica, il quotidiano afferma che "Cristian, Chanel e ...

