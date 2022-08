Il Terzo Polo? A tutela della credibilità dell’Italia. Le rassicurazioni di Gelmini (Di sabato 27 agosto 2022) Né nazionalismi, né protezionismi, all’Italia serve l’agenda Draghi. Ne è convinta la ministra per gli Affari Regionali ed esponente di Azione, Maria Stella Gelmini, secondo cui il Terzo Polo è la polizza assicurativa che serve in questo momento all’Italia. L’Agcom blocca il dibattito a due: vi soddisfa? Sì. Ora occorre dare attuazione a questa giusta decisione che ribadisce la necessità di un confronto e un dibattito almeno tra i quattro leader dei quattro principali schieramenti in corsa alle prossime elezioni. La nostra non è una richiesta anti-Pd o anti-FdI, bensì una proposta a favore della trasparenza e del diritto dei cittadini ad essere informati. Letta e Meloni sembrano litigare su tutto ma, come abbiamo visto, sono d’accordo nello spalleggiarsi per evitare di doversi misurare e per spartirsi così la maggior ... Leggi su formiche (Di sabato 27 agosto 2022) Né nazionalismi, né protezionismi, all’Italia serve l’agenda Draghi. Ne è convinta la ministra per gli Affari Regionali ed esponente di Azione, Maria Stella, secondo cui ilè la polizza assicurativa che serve in questo momento all’Italia. L’Agcom blocca il dibattito a due: vi soddisfa? Sì. Ora occorre dare attuazione a questa giusta decisione che ribadisce la necessità di un confronto e un dibattito almeno tra i quattro leader dei quattro principali schieramenti in corsa alle prossime elezioni. La nostra non è una richiesta anti-Pd o anti-FdI, bensì una proposta a favoretrasparenza e del diritto dei cittadini ad essere informati. Letta e Meloni sembrano litigare su tutto ma, come abbiamo visto, sono d’accordo nello spalleggiarsi per evitare di doversi misurare e per spartirsi così la maggior ...

carlosibilia : Il simpaticissimo Calenda, alleato del simpaticissimo Renzi, candida con la lista del Terzo Polo in Campania Pasqu… - ZanAlessandro : La proposta del @pdnetwork di estendere gratuità e universalità della #scuola da 3 a 18 anni è fondamentale per fac… - marattin : Come sempre, prima di passare alle proposte, controllate che chi vi fa promesse abbia la credibilità necessaria. Al… - GiovanniTamburi : @CarloCalenda @GiorgiaMeloni @EnricoLetta la destra è impresentabile, ma cosa c'è peggio della destra? Un trio di s… - Alexander76NO : Fortunatamente esiste il terzo polo -