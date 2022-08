Il sogno della coppia Antonio e Daniela: “Così uniamo la tradizione e la novità (Di sabato 27 agosto 2022) di Arturo Calabrese Resilienza, voglia di lavorare e visione futura sono solo alcuni dei fattori che hanno spinto il giovane Antonio Di Maio a lanciarsi nel commercio e ad aprire una sua attività. Si tratta de “Il Laboratorio”, piccola realtà di Agropoli che si sta pian piano affermando nel campo dolciario. Non una pasticceria vera e propria, ma una produzione di cornetti e dolci vari che affonda le proprie radici nella tradizione cilentana, grazie anche all’apporto della fidanzata. Loro sono Antonio Di Maio, 32enne, e Daniela Palmieri, 35enne, una coppia nella vita e sul lavoro. Ed è proprio la forza dell’amore alla base di un solido rapporto che valica il sottile confine tra lavoro e vita privata, creando un nuovo aspetto dell’esistenza capace di resistere alle tante difficoltà. ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 agosto 2022) di Arturo Calabrese Resilienza, voglia di lavorare e visione futura sono solo alcuni dei fattori che hanno spinto il giovaneDi Maio a lanciarsi nel commercio e ad aprire una sua attività. Si tratta de “Il Laboratorio”, piccola realtà di Agropoli che si sta pian piano affermando nel campo dolciario. Non una pasticceria vera e propria, ma una produzione di cornetti e dolci vari che affonda le proprie radici nellacilentana, grazie anche all’apportofidanzata. Loro sonoDi Maio, 32enne, ePalmieri, 35enne, unanella vita e sul lavoro. Ed è proprio la forza dell’amore alla base di un solido rapporto che valica il sottile confine tra lavoro e vita privata, creando un nuovo aspetto dell’esistenza capace di resistere alle tante difficoltà. ...

sscnapoli : ?? @simeonegiovanni “Desidero fortemente fare un gol con la maglia del Napoli. Il mio obiettivo è quello di essere s… - elisatoffoli : Dal giradischi della mia cameretta ad un pezzo insieme nel mio disco, dal palco calcato insieme ora anche in radio… - FilippoMammi : Alla vigilia di @Reggina_1914 - Sudtirol, ecco il primo numero di #ForzaReggina della stagione di @Lega_B 2022/2023… - ilbeagle : @EnricoLetta MA BASTA!!!! Sempre le tesse frasi. Dove sei stato finora? Ci prendete tutti in giro. Per voi l'impor… - vladlittledick : @UInioto @Marinotoma Quindi dominerebbero su gente senza soldi e senza casa, che dopo il fallimento della banca non… -